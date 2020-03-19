كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 8565 حالة

أكدت السلطات الصحية في ​كوريا الجنوبية​، أن ​حالات​ الإصابة الإجمالية ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد – 19) ارتفعت لتصل إلى 8565 حالة.

وبلغ عدد المرضى الذين رفع عنهم الحجر الصحي بعد تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام 1947 شخصا بزيادة 407.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وعطل عدد من الدول في ​الشرق الأوسط​ و​أوروبا​ وبعض الولايات الأميركية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.