وزير هندي: إصابة 276 مواطنا بكورونا في الخارج

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيلامفيل موراليدهاران، أن 276 هنديا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الخارج حتى الآن، موضحا أنه ثبتت إصابة 255 منهم في إيران، بينما تأكدت إصابة الباقين في الإمارات وإيطاليا والكويت وسريلانكا ورواندا وهونغ كونغ.
وأعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 147.
وذكرت تقارير إعلامية هندية أن حصيلة الوفيات بلغت 3 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابة أول جندي هندي التقط العدوى من والده العائد من إيران.
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