وزير هندي: إصابة 276 مواطنا بكورونا في الخارج

أعلن وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الهندي فيلامفيل موراليدهاران، أن 276 هنديا ثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​ في الخارج حتى الآن، موضحا أنه ثبتت إصابة 255 منهم في ​إيران​، بينما تأكدت إصابة الباقين في ​الإمارات​ و​إيطاليا​ و​الكويت​ و​سريلانكا​ و​رواندا​ و​هونغ كونغ​.

وأعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 147.

وذكرت ​تقارير​ إعلامية هندية أن حصيلة الوفيات بلغت 3 ​حالات​، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابة أول جندي هندي التقط العدوى من والده العائد من إيران.