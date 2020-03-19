بوتين يدعو الناخبين للتصويت على تعديلات دستورية يوم 22 أبريل

الأربعاء 18 مارس 2020

بوتين

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قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الناخبين للتصويت على تعديلات دستورية يوم 22 أبريل وجاءت الدعوة للاقتراع رغم انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله إن التصويت سيتم إذا سمحت ظروف الوباء.

وإذا وافق الناخبون على التعديلات فسيكون بإمكان بوتين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة التي يحظر عليه الدستور حاليا الترشح لها. وهناك تكهنات بأنه سيتم تأجيل التصويت بسبب انتشار فيروس كورونا.