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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو السياح لمغادرة أراضيها والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
دعت سلطنة عمان، مساء اليوم الأربعاء، السياح الأجانب إلى العودة لبلدانهم؛ بسبب التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).
وقالت وزارة السياحة العمانية: إن على شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية تقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة.
واتخذت السلطات العمانية جملة من الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس، منها وقف العملية التعليمية والصلاة في المساجد كما أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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