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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
قفز الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية، بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 2.051% إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2017.
ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الـ 24 من يونيو/حزيران 2016. بحسب "رويترز".
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