شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ولاية يوتا الأمريكية والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements هز زلزال بقوة 5.7 درجة، يوم الأربعاء، ولاية يوتا الأمريكية، ما أدى إلى اضطرابات قوية من دون تسجيل إصابات، وفق المعلومات الأولى المتوفرة.

وأعلن المركز الأمريكي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال حُدد على بعد أربعة كيلومترات من مدينة سالت لايك سيتي عاصمة الولاية. ووقع الزلزال عند الساعة 13:09 بتوقيت غرينيتش وأعقبته سلسلة هزات ارتدادية، وفق ما أوضح هذا المعهد العلمي الذي يشكل مرجعا في الظواهر الزلزالية.

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