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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة أن الحالات الـ (67) سجلت منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 في الشرقية، و13 في جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.
وأوضحت أن العدد الأكبر من الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من: بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى أماكن الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
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