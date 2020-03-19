شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة في يوم واحد في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي. يتبع...

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