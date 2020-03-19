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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة فيروس كورونا ترامب يعلن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه قرر تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانونًا يتيح للحكومة الأمريكية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.
وقال ترامب أيضًا إنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك أكثر المناطق تأثرًا بالفيروس؛ لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، موضحًا أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.
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