شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها الأربعاء، إن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

وأضافت الوزارة أن ”العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران“. ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان جولدن صن للاستيراد والتصدير وتيانياي انترناشيونال وأوشنغ شيب مانجمنت.

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