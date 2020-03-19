شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى تبادل عاجل للسجناء بين كابول وطالبان والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية اعتبر الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأربعاء، أن تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وطالبان والذي نص عليه الاتفاق بين واشنطن والمتمردين لكنه لم ينفذ، بات أمرًا ”عاجلًا“ اليوم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويجب أن يتم ”في أقرب وقت“.

وكتب الموفد على تويتر: ”لم يتم الإفراج عن أي سجين رغم الالتزام الذي أعلنه الطرفان في هذا الصدد“، مؤكدًا أن ”فيروس كورونا يجعل عملية الإفراج عن السجناء أمرًا عاجلًا والوقت ينفد“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدعو إلى تبادل عاجل للسجناء بين كابول وطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.