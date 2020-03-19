قطر تتخذ قرارات عاجلة بشأن العمل في الجهات الحكومية

الأربعاء 18 مارس 2020

صورة أرشيفية

أصدرت قطر مجموعة من القرارات العاجلة، لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

واستمع مجلس الوزراء القطري للشرح الذي تقدم به وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأكدت الوكالة القطرية أن مجلس الوزراء القطري قرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.

ونوهت إلى أن هذه القرارات اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.