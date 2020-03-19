شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تغلق الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements أغلقت تركيا، اليوم الأربعاء، حدودها البرية مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد أو الخارجين منها، في إجراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الحكومية، اليوم الأربعاء، أن البوابات ما زالت مفتوحة أمام الخدمات اللوجستية. وأكدت تركيا أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأوردت تقارير عن زيادة الإصابة المؤكدة للمثلين، حيث بلغت 98 حالة بعد أن كثفت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

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