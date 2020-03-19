شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة ”غير الأساسية“ والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة ”غير الأساسية“ مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ويضاف هذا القرار إلى منع ترامب غالبية المسافرين الآتين من أوروبا والصين ومناطق أخرى من العالم من دخول الأراضي الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وغرد ترامب قائلا: ”سنقفل بالتوافق، حدودنا الشمالية مؤقتا مع كندا أمام الحركة غير الأساسية، لن تتأثر التجارة بذلك، التفاصيل لاحقا!“.

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