شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو الشعب الروسي لعدم تصديق الأخبار المضللة حول كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشعب الروسي لعدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس كورونا والتي تهدف لهز ثقة الروس في السلطات.

يتبع...

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