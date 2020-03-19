شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون يبحث استخدام الطائرات الحربية في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية تبحث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استخدام الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو، في نقل المعدات والمهمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) أصابت أكثر من 208 آلاف شخص، في نحو 170 دولة حول العالم.

يتبع...

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