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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية: يجب التكاتف لوقف انتشار كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر دعما مستمرا للجهود العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.
وكتب أدهانوم على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وما وصل إليه الوضع الحالي على المستوى العالمي".
وتابع: "اتفقنا على أهمية التكاتف العالمي لإيقاف انتشار الفيروس الوبائي"، مشيرا إلى أنه وجه رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على دعمهم المستمر للجهود العالمية في مكافحته".
ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6496 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.
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