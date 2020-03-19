وزير الإعلام المصري: لا صحة لعزل شرم الشيخ ويناشد المواطنين المصريين عدم الاستجابة لأي شائعات

الأربعاء 18 مارس 2020

قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، إنه لا صحة لعزل محافظات مصر حتى الآن ولا صحة لعزل شرم الشيخ، مضيفا أن السائحين يغادرون حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج المدينة سوف يظلون بداخل المدينه ١٤ يوما عقب مغادرة آخر سائح.



وأكد وزير الإعلام المصري، أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة المصرية، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري، استقبل بمقر الوزارة المصرية ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر چوناثان ر. كوهين، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل رسم صورة أوضح عن عمل الإعلام فى مصر الآن بحضور المستشار الإعلامى للسفارة سام ويربيرج.

وأشار أسامة هيكل إلى الفرق بين وزارة الإعلام فى السابق ووزارة الدولة للإعلام في التشكيل الحالي، في إجابة حول تساؤل السفير عن الفرق بين الوزارة فى السابق والآن، متابعا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بالعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية واستعادة ثقة المتابعين، لمواجهة الشائعات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم الدولة فى صورة حقيقية وجديدة تعتمد على المصارحة والمباشرة فى مختلف الملفات".

وأكد هيكل أن الخطاب الإعلامي للحكومة المصرية قد اختلف فى الآونة الأخيرة، وأن دوره هو تعزيز الشفافية والمصداقية للحكومة من خلال توفير المعلومات الحقيقية فى أسرع وقت ممكن.