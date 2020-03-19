شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كان 36 جنديا أمس.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

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