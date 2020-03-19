شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 676 إصابة جديدة بكورونا العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.

Advertisements وأوضحت الوزارة أن الحالات زادت بواقع 676 شخصا أي بمعدل زيادة بنسبة 35% مقارنة بيوم الثلاثاء. وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بريطانيا إلى 2626. كما أعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن. بحسب "رويترز".

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