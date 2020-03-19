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الإمارات تنفي رش المبيدات في سماء البلاد للوقاية من كورونا

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الأربعاء 18 مارس 2020

صورة أرشيفية

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نفت ”الهيئة الوطنية للأزمات والطوارىء“ في الإمارات ما يتم تداوله عن رش مبيدات في سماء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة بالجمهور ”استقاء المعلومات والأخبار من الجهات الرسمية وعدم الاستماع الى الشائعات، محذرة من أنها ستتم ملاحقة مروجي الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“ ، حسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وأعلنت الإمارات أمس الثلاثاء عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو ”كوفيد-19″، من جنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الحالات، التي تم تشخيصها 113 حالة.

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