شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا .. حظر أي تجمع يضم أكثر من 100 شخص في مكان مغلق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة النيوزيلندية صباح اليوم الخميس حظر أي تجمع يضم أكثر من 100 شخص في مكان مغلق ، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا. Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزير الصحة النيوزيلندي ديفيد كلارك أن هذه التدابير لا تنطبق على أماكن العمل والمدارس والمحال التجارية الكبرى أو وسائل النقل العامة. وسجلت نيوزيلنداحتى الآن 28 إصابة بفيروس كورونا ، وفق أحدث الإحصاءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا .. حظر أي تجمع يضم أكثر من 100 شخص في مكان مغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.