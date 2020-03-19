شكرا لقرائتكم خبر عن الصين لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في ووهان والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.
وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة ، جميعها من الخارج ، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.
وأشارت بلومبرج إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان ، بؤرة انتشار الفيروس ، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.
وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.
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