شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول إصابة كورونا في "الكونجرس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن النائب الأمريكي عن الحزب جمهوري "ماريو دياز بالارت"، أن الفحص أكد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول عضو في الكونجرس تناله العدوى.



وقال، في بيان إنه في حجر صحي طوعي منذ الجمعة في واشنطن، وأنه لم يعد لمنزله في جنوب فلوريدا، لأن الظروف الصحية لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول إصابة كورونا في "الكونجرس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.