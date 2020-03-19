العربية: أنباء عن انفجارات في محيط القصر الرئاسي بمقديشو

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت قناة العربية أنباء عن انفجارات في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ولم ترد أى تفاصيل حتى الآن.

وتشهد مقديشو انفجارات إرهابية باستمرار، تستهدف الحواجز الأمنية بالقرب من القصر الرئاسي.

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