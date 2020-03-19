بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية مارس الجاري مشروع قانون إنفاق بقيمة 3 .8 مليار دولار؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بأنه "مشكلة غير متوقعة".
وقال ترامب - عقب توقيع مشروع القانون - إنه قد طالب بـ5. 2 مليار دولار إلا أنه حصل على 3. 8 مليار دولار.
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