الخليج 365 يرصد الساعات الأولى لتطبيق قرار غلق المقاهي بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الخليج 365 جولة ميدانية بالإسكندرية لمتابعة الساعات الأولى لتطبيق قرارغلق المقاهي لمدة 12 ساعة يوميًا، بدأت في العاشرة من مساء أمس الأربعاء، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وخلت الشوارع الرئيسية بالمحافظة من المارة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد أن أغلقت أغلب الكافيتريات السياحية والمقاهي الشعبية أبوابها، فيما تابعت الأجهزة التنفيذية تفعيل القرار لتطبيق غرامات على المخالفين وفقا لقرار محافظ الإسكندرية.

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وقال شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عشرات المقاهي والكافيتريات بدأ تدريجيًا غلق أبوابها قبل منتصف ليل الخميس، ومن المقرر أن تبدأ فترة عملها في العاشرة صباح اليوم، متابعًا أن الأوضاع الراهنة تستدعي تضافر الجهود ودعم الدولة في إجراءاتها لوقاية شعبها من انتشار الفيروس.

وأضاف متولي لـ "الخليج 365"، أن الشعبة تستعد لعقد اجتماع بالغرفة التجارية لبحث آلية العمل المناسبة وفقًا للقرار الأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث أوضاع العمالة التي ستتأثر نسبيا نتيجة القرار بعد اضطرار المقاهي للعمل بنظام فترة واحدة يوميًا بدلاً من اثنين أو ثلاث فترات في اليوم.

كان أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، قرارًا بغلق كافة المقاهي والكافيتريات على مستوى المحافظة، في إطار إجراءات مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد حرصًا على الصحة العامة. ​