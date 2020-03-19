جامايكا وكوستاريكا تسجلان أول حالتي وفاة نتيجة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ): أكدت جامايكا وكوستاريكا تسجيل أول حالتي وفاة لدى كل منهما جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس إن الوفاة الأولى في جامايكا تعود لرجل عمره 79 عاما ثبتت إصابته بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه الفيروس. Advertisements ولدى جامايكا 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وفي كوستاريكا، أعلنت وزيرة الصحة أن أول شخص توفي بسبب الفيروس هو رجل عمره 87 عاما. ولدى كوستاريكا حاليا 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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