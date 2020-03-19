الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ): قررت الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية للموجودين خارج الدولة بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على الصحة والسلامة. وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة التقيد بتأجيل سفرهم لمدة أسبوعين، ويتوجب عليهم التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته . وأوضحت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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