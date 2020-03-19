قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إن أوامر إغلاق ستصدر، إذا لم يُبد الناس مزيدا من الالتزام بتوجيهات البقاء فى المنازل لدعم جهود التصدى لفيروس كورونا.
وأضاف نتانياهو في مقابلة مع "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية "بالأمس أصدرنا
لكن نتانياهو قال، إن بعض اليهود المتشددين في إسرائيل "وجزء من الأقليات"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مواطنيها العرب، لم يستوعبوا الرسالة، وأضاف نتانياهو "إذا لم يتم فهم الرسالة، فلن أتردد في فرض أمر (إغلاق)".
ولم يذكر أى تفاصيل عن مدى الإغلاق المحتمل وقال إنه سيتناول القضية بصورة أوسع في تصريحات علنية، اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنغلق إسرائيل إن لم يفهم الناس الرسالة ويلتزموا بالبقاء في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.