نتانياهو: سنغلق إسرائيل إن لم يفهم الناس الرسالة ويلتزموا بالبقاء في المنازل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إن أوامر إغلاق ستصدر، إذا لم يُبد الناس مزيدا من الالتزام بتوجيهات البقاء فى المنازل لدعم جهود التصدى لفيروس كورونا.

وأضاف نتانياهو في مقابلة مع "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية "بالأمس أصدرنا

تعليمات واضحة.. نطلب من الناس البقاء في منازلهم قدر المستطاع، وأن يكون الخروج فقط للضرورة ويتعلق بالإمدادات الغذائية والاحتياجات الأخرى التي حددناها".لكن نتانياهو قال، إن بعض اليهود المتشددين في إسرائيل "وجزء من الأقليات"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مواطنيها العرب، لم يستوعبوا الرسالة، وأضاف نتانياهو "إذا لم يتم فهم الرسالة، فلن أتردد في فرض أمر (إغلاق)".ولم يذكر أى تفاصيل عن مدى الإغلاق المحتمل وقال إنه سيتناول القضية بصورة أوسع في تصريحات علنية، اليوم الخميس.