أول عضو بالكونجرس الأمريكي يصاب بفيروس كورونا

أعلن عضو في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول عضو في الكونجرس تتضح إصابته بالعدوى.

وقال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، في بيان، إنه في حجر صحي طوعي منذ يوم الجمعة في واشنطن وإنه لم يرجع إلى بيته في جنوب فلوريدا، لأن الظروف الصحية

لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.

وقال عضو الكونغرس، البالغ من العمر 58 عاما، إنه عاني من حمى وصداع مساء يوم السبت وأُبلغ "منذ قليل" بأن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف في البيان "أريد أن يعرف الجميع أنني أشعر بتحسن كبير".

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لكنه استطرد قائلا "لكن من المهم أن يتعامل الجميع مع هذا بجدية شديدة وأن يتبع إرشادات (المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) لتجنب المرض وللحد من انتشار الفيروس".

وفرض عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حجرا صحيا على أنفسهم في الأسابيع القليلة الماضية، لأنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا.

لكن دياز-بالارت الذي انتُخب للكونغرس للمرة الأولى في عام 2002 أول عضو يعلن إصابته بالفيروس.