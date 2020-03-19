الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية لمدة أسبوعين

أعلنت دولة الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية، المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى أسبوعين قابلين للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من

جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات القيام بالإجراءات التالية :

-إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته

خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته.

إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل، فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها، وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته

خارج الدولة، وتسهيل إجراءات عودته.

-إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته

خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته.