وزير الصحة: المغرب يتوفر على 44 مستشفى جاهزًا و1640 سريرًا لاستقبال الحالات المصابة بجائحة كورونا

أفاد وزير الصحة، خالد أيت طالب، أنَّ المغرب يتوفر على 44 مستشفى جاهزًا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، و32 مركزا للاستشارات المتخصصة، وبالإضافة إلى ذلك أوضحَ أيت طالب، في ندوة صحافية، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ الطاقة الإيوائية السريرية للتصدي للحالات الصعبة، نتيجة وباء كورونا تصل إلى 1640 سريرًا للإنعاش.

وذكر الوزير أنَّ أسرة الإنعاش، المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بوباء كورونا، منها 684 سريرا للإنعاش في القطاع العمومي، و504 أسرة في القطاع الخصوصي، و70 سريرا في الصحة العسكرية، و132 سريرا في المؤسسات ذات المنفعة العامة.

وقال المصدر ذاته إنه جرى إحداث 250 سريرا للإنعاش، وبالإضافة إلى هذه الأرقام، أعلنَ وزير الصحة أنَّ مصالح الاستقبال في خطوط الهاتف استقبلت أزيد من 2000 مكالمة عبر ألو141″، أو “Allô SAMU 141″، مشيرًا إلى أن وزارته ستطلق، ابتداءً من مساء اليوم، بوابة إلكترونية باسم “كوفيد مروك- couvid maroc، لتمكين المواطنين، والمواطنات من الاطلاع على المستجدات، والمعطيات ذات صلة بالوباء.