شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضوين في الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عضوان بالكونجرس الأمريكي عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. وقال ماريو دياز بالارت إنه أصيب بالفيروس، وأصبح بذلك أول عضو بالكونجرس يصاب به. وبعد إعلان بالارت، أعلن عضو الكونجرس ماك أدامز عن إصابته أيضا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9269 ، فضلا عن 152 حالة وفاة.

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