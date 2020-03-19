شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التموين المصري: احتياطي القمح يكفي 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير التموين المصري على مصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية حاجات الاستهلاك في البلاد لمدة 3 أشهر ونصف، وأكد إن البلاد تنتظر حصاد القمح، والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 3.6 مليون طن.



وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر، سيكون كافيا لتغطية حاجات الاستهلاك حتى نهاية العام.

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