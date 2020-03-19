زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب إيران‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 4.1 ريختر، فجر الخميس، مدينة "خوي"، غربي إيران، وجاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.



وذكر البيان أن الزلزال وقع الساعة 11.07 بتوقيت جرينتش في المدينة المذكورة القريبة من الحدود التركية، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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