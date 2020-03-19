عاجل…جهة فاس مكناس تسجل أول بؤرة لكورونا بالمغرب وخمس إصابات بالفيروس في صفوف المخالطين

بعدما تحدث وزير الصحة عن وجود أول بؤرك لفيروس كورونا في المغرب، كشفت الوزارة هذا المساء عن موقع هذه البؤرة.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، إنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 54 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ.

ويتعلق الأمر حسب الوزارة، بحالات إصابة لمخالطين بجهة فاس مكناس توجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

يشار إلى أن أعداد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا يبلغ 1362 شخص، كما أن جهة فاس مكناس تضم 12 مصابا بالفيروس.

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وخرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، للإعلان عن حصيلة جديدة لأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، كاشفا عن وجود بؤر للفيروس في المغرب.

وقال آيت الطالب، أن جل الحالات المسجلة في المغرب وافدة “ولكن اليوم ظهرت حالات محلية جاءت في إطار بؤر تجعلنا نكون جد حريصين بشكل أكبر لكي لا ينتشر الفيروس”.

وشدد الوزير على أن المغرب كان سباقا في الإجراءات الاحترازية والتدبيرية لمحاصرة الفيروس، مشددا على ضرورة انخراط الجميع “لأن مرحلتنا اليوم صعبة والأيام المقبلة حاسمة وستجعلنا جد حريصين على الالتزام بالتدابير التي أعلنتها السلطات”.

وعن بؤر الوباء في المغرب، قال آيت الطالب إن “هذه مرحلة انتقالية وظهور البؤر قد ينذر بالعبور من مرحلة لمرحلة أخرى”، مشيرا إلى أن أعداد المخالطين للحالات المسجلة يتجاوز يتجاوز ألف شخص.