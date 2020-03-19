شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:38 صباحًا, 19 مارس 2020 م المناطق - الرياض قررت دولة الامارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداًء من غد الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في البلد المتواجدين فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.