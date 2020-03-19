شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كاليفورنيا دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 31ر40 درجة شمالا و 40ر124 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.