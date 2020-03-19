شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عالم تدفع بولندا لإغلاق مختبر لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال معمل "ان آي زد بي-بي زد اتش" في العاصمة البولندية وارسو، إن العالم المصاب لم يكن من المشاركين في عملية التشخيص وإن حالته مستقرة. وجرى وضع الأشخاص الذين خالطوه قيد الحجر الصحي.
وأوضحت وزارة الصحة البولندية أن تعليق عمل المختبر لن يبطئ من سير عملية التشخيص، حيث إن المختبرات الأخرى لديها قدرات إضافية لإجراء الفحوص، وبينها ثلاثة في وارسو.
ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا إلى 287 حالة، توفى منها خمسة.
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