شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضبط مستخدم حساب «إلكتروني» بتهمة نشر الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إن "الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من توجيه ضربة استباقية بضبط مستخدم حساب زجران (سناب) والذي أثار أخيرا الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة في البلاد من أجل بث الهلع والارتباك".
وأضافت أن "الوزارة ستقوم باستكمال الاستدلالات الخاصة بالواقعة خاصة وأن مستخدم الحساب قد أقر بمعلومات مهمة ستساعد وستكشف حسابات مستعارة أخرى في الأيام القادمة بعد أن جعل من حسابة منصة لعدم الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين".
وأهابت بالمواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن متابعة الحسابات الوهميه وغير الموثوقة.
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