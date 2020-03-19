شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب 17 من الوفد البرازيلي المشارك في لقاء «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر، واصيبوا بفيروس كورونا إلى 17 شخصا.

وقال بولسونارو في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن وزير المناجم والطاقة بنتو ألبوكيركي، 61 عاما، هو الأحدث من بين أعضاء وفد التقى بأعضاء من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارلاجو، يثبت اصابته بالفيروس.

وأضاف بولسونارو عبر "تويتر" أنه خضع للفحص مرتين وأن النتائج أظهرت سلبية إصابته بالفيروس الذي أصاب قرابة 300 شخص في البرازيل. وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.