شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرانيون ينتفضون ويحملون خامنئي مسؤولية انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

انتفض الشباب الإيرانيون ليل الثلاثاء، ضد نظام الملالي في إيران، وأضرموا النيران في دمى تمثل المرشد خامنئي، رغم حالة التأهب القصوى لقوات القمع في 4 معسكرات مع 1450 دورية راكبة بالعجلات والدراجات النارية و400 دورية راجلة.

وحمل المتظاهرون خامنئي المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا الذي قضى على حياة مئات الإيرانيين.

وفي الوقت الذي تتساقط فيه قيادات نظام الملالي المحيطة بخامنئي، جراء الإصابة بفيروس كورونا، تساءلت مجلة «أتلانتك» الأمريكية حول الاختفاء المريب لخامنئي، مؤكدة في ذات الوقت أن المشكلة هناك أكبر بكثير مما هو معترف بها بشكل عام.

» تظاهرات وشعارات

وفي أعقاب دعوة هيئة قيادة منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد لتحويل ليلة الأربعاء الأخير من السنة الإيرانية إلى الاحتجاج ضد نظام الملالي، تظاهر شباب الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، وأحرقوا دمى وصور خامنئي وقاسم سليماني الهالك، رغم التعبئة الحاشدة للقوات القمعية.

وأدان المتظاهرون عبر كتابة شعارات، دور خامنئي ونظامه في نشر فيروس كورونا.

وتضمنت الشعارات عبارات مثل: «يا خامنئي أنت الفيروس»، «وباء ولاية الفقيه، عامل إبادة الشعب»، «ولاية الفقيه جلبت وباء كورونا للشعب»، «سنحاكمك يا خامنئي القاتل»، «الموت لخامنئي والتحية لرجوي».

وأفاد متحدث باسم قوى الأمن الداخلي لنظام الملالي، أن قواته القمعية ألقت القبض على 630 شخصًا في جميع أنحاء البلاد وأحالتهم إلى المحاكم.

» تفشي الفيروس

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، إلى 1135 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح علي رضا رئيسي مساعد وزير الصحة بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 17361 حالة بعد تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة.

وكذبت المعارضة الإيرانية البيانات الرسمية للنظام، مؤكدة في آخر إحصائية لها، أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 5950 شخصا في 194 مدينة.

ودعت زعيمة المعارضة مريم رجوي، إلى مساعدة المصابين، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإطلاق سراح السجناء خاصة في «فشافويه».

» سجناء سياسيون

بدورهم أصدر سجناء سياسيون إيرانيون جرى اعتقالهم أثناء انتفاضة نوفمبر الماضي، محتجزون في سجن «فشافويه»، بيانًا أعلنوا فيه إضرابهم عن الطعام؛ للاحتجاج على ترك النظام لهم يموتون أحياء داخل السجن وسط تفشي كورونا في البلاد.

وجاء في البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: «نحن سجناء سياسيون ومتظاهرون في انتفاضة نوفمبر، بدأنا إضرابًا عن الطعام؛ لأن النظام جعلنا موءودين، لم يرتكب أي منا جريمة، كانت جريمتنا الوحيدة هي الاحتجاج على أداء الحكومة والفساد والظروف الاقتصادية، بينما الاحتجاج من حقنا، ولكن بدلاً من التجاوب مع مطالبنا، تم اعتقالنا وتعذيبنا، والآن جعلونا موءودين في السجن».

وأوضح البيان: «في جناحنا الجانبي، توفي شخص واحد بسبب فيروس كورونا، لقد توقفت الزيارات ولا يمكننا فعل شيء، وقد بقي في السجن أولئك المحتجون على أداء الحكومة، لكن المختلسين تم الإفراج عنهم، لقد أبقونا في السجن فقط لكوننا نطالب بالعدالة».