شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرز.. والعلاقة مع المتشددين الإسلاميين والان نبدء بالتفاصيل

حذرت صحيفة «تورنتو صن» الكندية من العلاقات الوثيقة بين بيرني ساندرز، المنافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة الأمريكية هذا العام، والمتشددين الإسلاميين.

وبحسب مقال لـ «طارق فتاح»، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، فربما يغفل مديرو حملة ساندرز عن شعور الأمريكيين العاديين تجاه علاقاته الوثيقة بالمتشددين.

لكن المسلمين الليبراليين والأمريكيين من أصل هندي يرون في هذه العلاقة مصدرًا للإزعاج.

وقال الكاتب: ربما كان فايز شاكر، مدير حملة ساندرز، عاملًا أساسيًا في دعوته كي يلقي كلمة في مؤتمر بالجمعية الإسلامية لشمال أمريكا، وهي تجمّع إسلامي مثير للجدل.

وأشار إلى أنه إذا كان الهدف ضمّ ما بين 2 إلى 3% من أصوات المسلمين إلى أصوات مجموعة من الشبان الأمريكيين المتحمّسين، والعمال البيض من أصحاب الياقات الزرقاء واللاتين، فإنه لن يصعب فهم سبب التقاط صور لساندرز مع إلهان عمر عشية الثلاثاء الكبير.

ولفت الكاتب إلى أن الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين في الولايات المتحدة يرون فيه نهاية لأمريكا الديمقراطية الاجتماعية، مضيفًا: الكثير من أصحاب التوجّهات الفكرية المشابهة لرؤيته لا يزالون يتذكرون كيف فشل اليسار في أوروبا وإيران والهند وتركيا والدول العربية وأفريقيا.

ومضى يقول: «استولى المتشددون الإسلاميون على شعار الماركسيين حول مناهضة الأمركة، ثم قضوا على اليسار وكأنهم طفيليات».

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وتابع: عشية الثلاثاء الكبير في ولاية ميتشغان، حصل فريق ساندرز على دعم رجل الدين الإسلامي حسن القزويني، الذي أخبر حشدًا كبيرًا من المسلمين بأنه يصوّت لصالح ساندرز: هذه هي فرصتنا لانتخاب رئيس يدافع عن المسلمين والعرب، لهذا السبب، أنا أشجعكم لتصوتوا لصالح بيرني ساندرز لأنه يمثل جميع القيم التي نؤمن بها.

وأشار الكاتب إلى أن القزويني كان يطلق كلمات بغيضة بحق اليهود وأن أفكاره ومَن هم مثله مسؤولون عن خلق تنظيم داعش الإرهابي.

وزاد: «بعد يومَين من هذا الكلام، أبعد فريق ساندرز نفسَه عن القزويني لكن فقط بعد أن تمكّن الملايين من مشاركة هذا الدعم».

وأضاف: ربما أثار القزويني حماسة مناهضي السامية بين جمهوره، لكن لم يكن لهذه الكلمات وقْع إيجابي في ميتشغان كما في إيداهو وميسوري وميسيسيبي التي خسرها ساندرز أخيرًا.

وحذر الكاتب الذين يعتقدون بأن بايدن يمكن أن يقدم بديلًا ولو في الأسلوب، إن لم يكن في الجوهر، عن ساندرز.

ودعا فتاح هؤلاء إلى عدم رفع سقف آمالهم، مضيفًا: خلال إجابته عن بعض أسئلة مؤيديه، قدم بايدن ملاحظات ساخرة. في ديترويت مثلًا، حين سأله أحد العاملين في صناعة السيارات عن موقفه من التعديل الثاني، أجاب نائب الرئيس السابق: أنت مليء بالترّهات، و حين ابتعد عنه وصف العامل بالغبي والمزعج، وقبل أسابيع قليلة، وصف بايدن سيدة أحرجته بسؤال في تجمع انتخابي بالكاذبة.