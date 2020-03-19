اخبار العالم

«الشيوخ الأمريكي» يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، أول حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، والتي تستهدف تخفيف آثار الأزمة على العمال الذين يواجهون اضطراب العمل نتيجة تفشي المرض.

وتتضمن الحزمة التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، عدة بنود، منها إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا مجانا والتوسع في العطلة المرضية مدفوعة الأجر، وتحسين إعانة البطالة لبعض الفئات. كما تتضمن دعما إضافيا لبرامج الدعم الغذائي للفئات المحتاجة.

ووافق مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية 90 عضوا مقابل 8 أعضاء. وأصبح القانون الآن على مكتب الرئيس دونالد ترامب لاعتماده.

وتجري حاليا المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكية التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشيوخ الأمريكي» يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا