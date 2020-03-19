شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يقر أول حزمة مساعدات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن الحزمة التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، عدة بنود، منها إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا مجانا والتوسع في العطلة المرضية مدفوعة الأجر، وتحسين إعانة البطالة لبعض الفئات. كما تتضمن دعما إضافيا لبرامج الدعم الغذائي للفئات المحتاجة.
ووافق مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية 90 عضوا مقابل 8 أعضاء. وأصبح القانون الآن على مكتب الرئيس دونالد ترامب لاعتماده.
وتجري حاليا المناقشات في مجلس الشيوخ بشأن خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكية التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.
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