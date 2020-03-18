تركيا تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا المتحور

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد الإصابات إلى 191 شخصًا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام تركية.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم عقد في جنيف، ارتفاع أعداد الإصابات بمرض (كوفيد-19) إلى أكثر من 200 ألف حالة، ووفاة ما يقرب من 8 آلاف شخص في عدة دول حول العالم.