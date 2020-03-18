البنك الدولي يعلن عن أول حالتي إصابة بكورونا

أعلن البنك الدولي عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، مساء اليوم الأربعاء، في مذكرة إلى العاملين، إن اثنين من موظفي

البنك في واشنطن جرى تشخيص إصابتهما بفيروس «كوفيد-19» كورونا المستجد، السريع الانتشار.

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وأشار مالباس إلى أنهما أول حالتين يجري تشخيصهما في البنك الدولي ومنظماته

الشقيقة، لكن المزيد من الحالات من المحتمل أن يجري تشخيصها في الأيام والأسابيع المقبلة.

ونصح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة العاملين في مقر كل منهما والمتعاقدين بالعمل من المنزل، بعد أن جرى تشخيص إصابة موظف بصندوق النقد بفيروس كوفيد-19.