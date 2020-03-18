تونس تعلن شفاء أول مريض بكورونا

أعلن مستشفى فرحات حشاد بمدينة سوسة التونسية، مساء الأربعاء، شفاء أول مريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وأكدت رئيسة قسم الأمراض الجرثومية بالمستشفى الدكتورة آمال اللطيف، إن نتائج التحاليل المخبرية اليوم أكدت شفاء المريض نهائيا من الفيروس وهو يستعد للمغادرة.
والمريض الذي ينحدر من مدينة قفصة جنوبتونس هو من بين العائدين من إيطاليا يوم 27 شباط/فبراير الماضي وقد أثبتت التحاليل المخبرية يوم الثاني من الشهر الجاري اصابته بالفيروس.
وكتب وزير الصحة عبداللطيف المكي في تدوينة «تهاني للمريض الأول بالكورونا في تونسبمناسبة شفائه. الحمد لله والعاقبة للبقية».
وسجلت تونس حتى اليوم 29 إصابة مؤكدة بالفيروس أغلبها من الوافدين من الخارج وبعضها من الأوساط القريبة منهم بسبب العدوى.
وأغلقت تونس حدودها بالكامل وبدأت حظر تجوال ليلي اليوم الاربعاء ونشرت وحدات من قوات الجيش والأمن لتطبيق الحظر في مسعى لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع مثلما حدث في دول أوروبية قريبة.
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