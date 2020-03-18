بسبب كورونا .. واشنطن تعلق منح التأشيرات الأمريكية في معظم الدول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات منح التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس. المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس. Advertisements وأضافت أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستواصل تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة بالتأشيرات قدر الإمكان، كما ستبقى متاحة الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين في الخارج. بالتأشيرات قدر الإمكان، كما ستبقى متاحة الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين في الخارج. وأشارت إلى أن السفارات والقنصليات ستستأنف تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات كالمعتاد فور تسنّي ذلك، دون أن تحدد أي موعد لعودة الخدمات.

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