بن سلمان يبحث مع ميركل ترتيبات قمة العشرين ومكافحة انتشار كورونا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، الأربعاء، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من

آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

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كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، عن إجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار

وباء كورونا، حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.